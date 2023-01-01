Депутат Илья Лисняк может досрочно лишиться полномочий Парламентарий предоставлял недостоверные данные о доходах и без уважительной причины пропускал заседания ЗС Пермского края Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Парламентская комиссия по контролю за сведениями о доходах проверила сведения депутата Ильи Лисняка и выявила не отраженные в документах займы на сумму свыше 500 тыс. руб. Это не первое нарушение, допущенное депутатом в течение созыва. Аналогичные нарушения у Лисняка были выявлены в апреле этого года. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.

Согласно действующему региональному законодательству, депутат Законодательного собрания Пермского края может быть лишён мандата в случае неоднократного нарушения федеральных законов о противодействии коррупции путём предоставления заведомо ложной и неполной информации. Профильная комиссия, заседавшая 16 ноября, приняла решение, на основании которого будет подготовлен проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата. Планируется, что документ будет рассмотрен на заседании краевого парламента 30 ноября.

Также пресс-служба сообщает, что депутат Лисняк не посещал последние заседания Законодательного собрания Пермского края. Парламентская комиссия пришла к выводу, что причины, представленные депутатом в обоснование его отсутствия на пленарных заседаниях, не являются уважительными. Это стало дополнительным основанием для прекращения полномочий указанного депутата, так как, согласно региональному законодательству, парламентарий не может отсутствовать на заседаниях краевого парламента без уважительных причин в течение шести месяцев подряд.

Депутат Лисняк перед каждым заседанием уведомлял Законодательное собрание о том, что не может на нём присутствовать, в частности, из-за продолжающегося лечения за пределами Пермского края. Однако результаты независимой экспертизы подлинности подписей на документах свидетельствуют о том, что они являются фальшивыми. В ЗС напомнили, что в состав парламентской комиссии, помимо депутатов, также включены представители Следственного комитета и Федеральной налоговой службы по Пермскому краю.





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