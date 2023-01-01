Вакантный мандат депутата краевого заксобрания передан Андрею Кобелеву

Место в парламенте освободилось после прекращения полномочий Ильи Лисняка

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ЗС заксобрание законодательное собрание кресло

  Сергей Федосеев

Избирательная комиссия Пермского края приняла решение передать вакантный мандат депутата Законодательного собрания Пермского края Андрею Кобелеву. Об этом сообщили в пресс-службе крайизбиркома.

Решение о передаче мандата принято после необходимых проверок на основании предложения кандидатуры Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты за правду» в Пермском крае, а также решения Центрального совета партии.

Напомним, мандат депутата заксобрания стал вакантным после лишения статуса Ильи Лисняка. Его полномочия прекращены 30 ноября.

Андрей Кобелев — директор ООО «Лысьва-Теплоэнерго» и депутат Лысьвенской городской думы. Он возглавлял региональную группу № 18 на выборах в ЗС в сентябре 2021 года.

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