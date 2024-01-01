Максим Артамонов Татьяна Чуксина стала министром экономического развития Пермского края Ранее она была и.о. главы ведомства Поделиться Твитнуть

Татьяна Чуксина

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин окончательно определился по кандидатуре нового главы регионального минэка. Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», Татьяна Чуксина избавилась от приставки "и.о." и стала полноценным министром с сегодняшнего дня, 25 января.

Напомним, Татьяна Чуксина была назначена и.о. министра экономического развития Пермского края в конце августа прошлого года. Она сменила на этом посту Эдуарда Соснина, который был избран мэром Перми и покинул региональное ведомство.

У Татьяны Чуксиной два высших образования: экономическое и юридическое. Она работала в минэкономразвития на должности замминистра с 2020 года.

Отметим, чиновница возглавляла министерство в статусе и.о. уже не первый раз — после ухода с поста бывшего главы ведомства Максима Колесникова она также была исполняющей обязанности министра.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.