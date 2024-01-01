Стала известна программа рабочей поездки в Пермь полпреда президента в ПФО В краевой центр Игорь Комаров приедет 25 января Поделиться Твитнуть

В четверг, 25 января, полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров совершит рабочую поездку в Пермский край. Информацию подтвердили в пресс-службе полпреда.

В Перми Игорь Комаров даст старт Году семьи в регионе, проведёт рабочие встречи и совещания, в том числе по общественно-политическому развитию края, а также вместе с губернатором Дмитрием Махониным посетит ряд социально значимых объектов.

Также в пресс-службе рассказали, что уже 26 января Игорь Комаров посетит Ижевск. Там полпред побывает на одном из ведущих предприятий и проведёт рабочую встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

Напомним, в 2024 году Комаров совершил уже несколько рабочих поездок по регионам ПФО. Так, 17 января он побывал в Кировской области и Чебоксарах (Чувашская Республика) , где провёл совещания, посвящённые общественно-политическому развитию регионов.

Одной из тем обсуждения на обеих встречах стала подготовка к выборам президента России в марте 2024 года. Игорь Комаров подчеркнул, что региональные власти должны уделять особое внимание охране общественного порядка и обеспечению законности и легитимности в дни голосования. Полпред отметил высокую значимость спокойной социально-экономической обстановки, особенно в предвыборный период.

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