В Перми 25 января ждут полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова Визит может быть связан с подготовкой региона к выборам главы государства Поделиться Твитнуть

В четверг, 25 января, Пермь может посетить Полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Об этом стало известно изданию «Коммерсантъ-Прикамье».

«По одной из версий, федеральный чиновник проведёт совещание, посвящённое ходу подготовки в Перми предстоящих в марте выборов президента РФ», — сообщает газета.

В 2024 году Игорь Комаров совершил уже несколько рабочих поездок по регионам ПФО. Так, 17 января он побывал в Кировской области и Чебоксарах (Чувашская Республика) , где провёл совещания, посвящённые общественно-политическому развитию регионов.

Одной из тем обсуждения на обеих встречах стала подготовка к выборам президента России в марте 2024 года. Игорь Комаров подчеркнул, что региональные власти должны уделять особое внимание охране общественного порядка и обеспечению законности и легитимности в дни голосования. Полпред отметил высокую значимость спокойной социально-экономической обстановки, особенно в предвыборный период.

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