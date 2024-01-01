Алёна Бронникова Житель ЖК «Авиатор» в Перми ощутил землетрясение Толчки могли почувствовать и другие жители многоэтажек Поделиться Твитнуть

Жилой комплекс «Авиатор»

В Горном институте УрО РАН подтвердили «Новому компаньону» информацию о том, что землетрясение. произошедшее на границе Китая и Киргизии в ночь на 23 января ощущалось в Перми. По словам экспертов, опасное явление зафиксировано в 23:09 по пермскому времени.

Как рассказал завлабораторией природной и техногенной сейсмичности института Денис Шулаков, сильное землетрясение ощущалось почти на всей территории Средней Азии. В России подземные толчки были более слабыми.

При этом чем ближе к эпицентру землетрясения, тем сильнее ощущались колебания. Например, в Кургане в двух 17-этажных домах раскачивались люстры. Власти ввели режим повышенной готовности и эвакуировали около 300 жителей.

В Перми колебания в районе 1-2 баллов также были, но почувствовать их могли только жители верхних этажей высоких зданий.

В краевой столице официально зафиксировано одно сообщение от жителя 17-этажного дома в ЖК «Авиатор» (м/р Юбилейный). Он рассказал, что почувствовал землетрясение.

В Уфе такие сообщения поступили от двух человек. Денис Шулаков отметил, что подобные случаи редки, но бывают. Опасности для пермяков они не представляют.

Ранее стало известно, что до Перми дошла волна землетрясения, которое произошло в ночь на 23 января на территории Китая. Повторные колебания ожидаются, но они не опасны.

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