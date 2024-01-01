Екатерина Артёмова Цены на продукты в Пермском крае в декабре выросли на 2,35% Сильнее всего подорожали огурцы и куриные яйца Поделиться Твитнуть

Яйцо

Константин Долгановский

Пермьстат опубликовал данные об индексах потребительских цен в Пермском крае в декабре 2023 года. По информации на сайте статистического органа, потребительские цены на товары и услуги в регионе в последний месяц года выросли на 0,8% по сравнению с ноябрём.

Цены на продовольственные товары за месяц увеличились на 2,35%. Сильнее всего подорожали огурцы (+38,95%), куриные яйца (+21,6%), шоколад (+10,3%), овощные консервы для детского питания (+7,4%), глазированные и шоколадные конфеты (+7,3% и +5,8% соответственно), творожные сырки (+7,1%), филе сельди (+ 6,5%), кулинарные изделия из птицы (+5,8%). В то же время в диапазоне от 1,0% до 4,9% подешевели чёрный байховый чай, подсолнечное масло, куриные окорочка, хлопья из злаков, сахар, молоко для детей, охлаждённые и мороженные куры. На фоне общего удорожания продуктов кафе, столовые и рестораны Прикамья подняли цены на 0,2-1,9%.

Цены на непродовольственные товары поднялись в декабре в среднем на 0,6%. Отдельные виды обуви, одежды и трикотажных изделий подорожали на 0,1-3,5%. Динамика цен на парфюмерно-косметические товары была разной, например, дезодоранты стали дороже на 3,2%, а краска для волос подешевела на 6,3%. Цены на электротовары также менялись разносторонне: сильнее всего в этой категории подорожали микроволновые печи — на 6,9%, при этом стиральные машины стали стоить на 6,2% меньше. Также отмечалось удешевление некоторых видов мебели (на 1,2-5,9%) и отдельных видов строительных материалов (на 0,1-5,3%).

Индекс цен на услуги снизился на 0,4% относительно ноября. Основное влияние на снижение среднего показателя оказало уменьшение стоимости авиаперелётов (-26,8%), проезда в такси (-5,5%), услуг в сфере зарубежного туризма (-5,2%), услуг гостиниц (-2,6%). Вместе с тем наблюдалось удорожание бытовых услуг (+0,2-3,7%), услуг организаций культуры (+2,3%) и экскурсий (+1,9%), услуг почтовой связи (+1,8%) и банков (+1,7%), проезда на поездах дальнего следования (+1,6%), медицинских услуг (+1,3%).

Как ранее сообщал «Новый компаньон», в целом в 2023 году индекс потребительских цен на товары и услуги в Пермском крае вырос на 7,7% по сравнению с 2022 годом. В бюджете Прикамья на ближайшую трёхлетку в 2024 году заложена инфляция в размере 4,9%, в 2025 и 2026 годах — 4%.

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