Максим Артамонов Товары и услуги в Пермском крае подорожали за год на 7,7% Прирост потребительских цен в декабре составил 0,8% Поделиться Твитнуть

В Пермьстате подвели итоги 2023 года по ценовой динамике на потребительском рынке Пермского края в сравнении с предыдущим годом. Индексы потребительских цен ведомство составило на основе данных, полученных в четырёх городах Пермского края: Перми, Березниках, Чайковском и Кудымкаре. В этих территориях были исследованы 553 наименования товаров и услуг. Как правило, для анализа берутся товары, которые чаще всего потребляются населением. Об этом рассказал на брифинге глава Пермьстата Владимир Белянинов.

По его данным, в декабре 2023 года прирост потребительских цен на все товары и услуги составил 0,8%. В течение декабря больше всего подорожали продовольственные товары. Цены на них за месяц выросли на 2,4%. Непродовольственные товары в цене практически не изменились, а услуги даже подешевели — на 0,4%. Основное влияние на это оказали снижение стоимости авиаперелётов и услуг международного туризма — в декабре завершился сезон отпусков.

«За весь 2023 года индекс потребительских цен в Пермском крае сложился ниже показателя предыдущего года и составил 107,7%. При этом выросли цены на тарифы и услуги на 8,6%, продовольственные товары увеличились в цене на 7,5%, непродовольственные — на 7,4%. В целом по стране индекс потребительских цен на все товары и услуги сложился на уровне 7,4%», — отметил чиновник.

Рост цен на продовольственные товары был отмечен в Марий-Эл, далее идёт Кировская область, а тройку лидеров замыкает Пермский край. Самый низкий показатель — в Мордовии.

Существенный рост за год наблюдался на плодоовощную продукцию — рост на 29,9%. Среди овощей наибольший рост отмечен на помидоры, чеснок, капусту. Фрукты и цитрусовые подорожали на 35%, в том числе бананы — более чем на 54%.

Цены на мясопродукты поднялись на 9,4%, причём колбасные изделия дорожали меньшими темпами, чем само мясо и птица, которые выросли в цене на 15%.

Рыба и морепродукты увеличились в цене на 4,9%. При этом если свежая и охлаждённая рыба подорожала практически на 19%, то икра лососевых, наоборот, подешевела по сравнению с декабрём 2022 года почти на 10%.

Цены на молоко и молочную продукцию остались практически неизменными, творог даже подешевел почти на 2%.

Среди непродовольственных товаров наибольший рост показали ювелирные изделия — 26,3%, а среди медикаментов больше всего подорожал активированный уголь — на 35,9%. Также увеличились в цене все виды моторного топлива.

Владимир Белянинов пояснил, что автомобили в Пермском крае, как и во всей России, дорожают уже второй год, и эта тенденция сохраняется. Например, в прошлом году цена на автомобили в нашем регионе в среднем выросла на 18%.

Также второй год подряд растёт стоимость услуг. Более чем на треть (36,5%) — зарубежный туризм, организации культуры — 23,1%, услуги пассажирского транспорта — 10,6%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.