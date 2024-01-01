Екатерина Артёмова Цена не приходит одна Эксперты оценили прогноз Центробанка по инфляции в этом году Поделиться Твитнуть

По итогам 2023 года инфляция в России превысила изначально прогнозируемый уровень, достигнув 7,42%. В Пермском крае темпы роста цен обгоняли средние показатели по ПФО и РФ. Ожидается, что в этом году инфляция в стране и регионе существенно замедлится — до 4—5%. Эксперты считают прогноз в целом реалистичным, но видят и риски отклонения от него.

Выше ожидаемого

В начале 2023-го Банк России прогнозировал, что к концу года инфляция составит 5,0—7,0%. Итоговые данные по инфляции ЦБ ещё не опуб­ликовал, но её уже посчитал Росстат — 7,42%.

Информация об инфляции в Пермском крае от Центробанка есть только за ноябрь. По данным ЦБ, к концу предпоследнего месяца прошлого года она достигла 7,55%, что превысило показатели Приволжского федерального округа (7,19%) и по России в целом (7,48%).

Территориальный орган Росстата предоставляет данные не об инфляции, а об индексе потребительских цен, а также об индексе цен производителей, который отражает изменение цен на выпускаемые предприятиями товары при их оптовой продаже и считается опережающим показателем при расчёте инфляции.

Сведения об индексе цен производителей пока опубликованы тоже только ноябрьские. Этот показатель в регионе в ноябре вырос на 22,1% по сравнению с декабрём 2022-го. Сильнее всего он увеличился в сфере добычи нефти и газа (+115,3%), а также у производителей кокса и нефтепродуктов (+43%) и металлургических предприятий (+30,2%).

О динамике цен на потребительском рынке в регионе есть уже итоговые данные за год. В Пермьстате сообщили, что индекс потребительских цен в декабре 2023 года составил 107,7% относительно декабря 2022-го. Цены на продовольственные товары за год в Прикамье выросли на 7,5%. В этой категории сильнее всего поднялись в цене яйца (+69,0%), плодоовощная продукция (+29,5%) и сахар (+14,0%). Непродовольственные товары стали дороже на 7,4%. Здесь особенно резко выросли цены на газомоторное топливо (+29,6%), ювелирные изделия (+26,3%), культтовары (+24,2%) и автомобили (+18%). В секторе услуг был зафиксирован рост цен на 8,6%. Наиболее сильно подорожали услуги в сфере зарубежного туризма (+36,5% за год), услуги организаций культуры (+23,1%) и пассажирского транспорта (+10,6%).

Цены опережают прогнозы

В 2024 году, по прогнозам Центробанка, инфляция в стране снизится до 4—4,5% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. В утверждённом в начале декабря бюджете Пермского края на ближайшую трёхлетку в 2024 году заложена инфляция в размере 4,9%, в 2025 и 2026 годах — 4%.

При этом ещё до новогодних праздников производители и дистрибьюторы уведомили ретейлеров о повышении с начала 2024 года на 5—20% отпускных цен на широкий перечень продовольственных товаров. В частности, по данным «Коммерсанта», молочная продукция от «Вимм-Билль-Данн» (управляет молочными активами PepsiCo в РФ) подорожает в среднем на 4,9%, кофе производства Nestle — на 15%, шоколад Ritter Sport и Ferrero Rocher — на 7—14%, а оптовая цена на рис от его поставщика «Агроимпорта» поднимется на 22%.

В сетях «Лента» и «Магнит» не стали комментировать, насколько будут скорректированы цены в их пермских магазинах. В пресс-службе X5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик») не ответили на запрос «Нового компаньона».

Как изменятся цены на непродовольственные товары, представители ретейла сказать затрудняются. «Арендаторы не сообщают нам о подобных намерениях. Возможно, позднее, проанализировав результаты 2023 года, кто-то и повысит цены, но нам об этом не известно», — поясняет генеральный директор ТРЦ «Планета» Евгений Каштанов.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая отмечает, что прошлый год завершился высокими инфляционными ожиданиями не только населения, но и предприятий, особенно в сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых, транспортировке и хранении, а также в сфере услуг. «Мониторинг Банка России фиксирует снижение ценовых ожиданий предприятий в торговле, однако информация в «Коммерсанте» о том, что производители и дистрибьюторы уведомили ретейлеров о повышении цен, показывает, что и в торговле предприятия видят основания для этого. Вероятно, такими основаниями являются изменение курсов валют, удорожание перевозок, рост затрат на персонал, обновление автопарка, аренду складов», — говорит эксперт.

Сбудется или нет

Точно спрогнозировать годовую инфляцию в 2024-м, по словам декана экономического факультета ПГНИУ Татьяны Миролюбовой, невозможно, поскольку она будет зависеть от множества факторов.

«Главным проинфляцион­ным фактором будет рост издержек производителей. Он, несомненно, произойдёт, ведь уже сейчас мы видим увеличение цен на топливо и тарифов на грузоперевозки, а летом ожидается очередное повышение тарифов на услуги ЖКХ. Кроме того, из-за растущей учётной ставки Центробанка происходит удорожание кредитов, в том числе кредитов для бизнеса, что тоже будет увеличивать издержки компаний, — полагает она. — К тому же в связи с ростом учётной ставки логично ожидать роста ставок по ипотеке, а это означает удорожание жилья. Нельзя исключать и риск новых санкционных ограничений. Если они будут введены, то это приведёт к удорожанию импорта, что также будет влиять на инфляцию.»

Затормозить инфляцию может снижение спроса на отдельные виды продукции промышленных предприятий. «Например, в прошлом году снизился спрос на продукцию целлюлозно-бумажной промышленности, вследствие чего произошло и падение цен на неё», — вспоминает Татьяна Миролюбова. Также, по её словам, к замедлению инфляции может привести рост учётной ставки: бизнесу будет сложнее развиваться, из-за чего может снижаться производство продукции, произойти замедление экономического роста в целом. «Так что, возможно, по итогам года мы действительно увидим инфляцию, близкую к прогнозируемой ЦБ, — 4—5%. Но с полной уверенностью называть какие-то конкретные цифры сейчас нельзя», — считает декан экономического факультета ПГНИУ.

Руководитель департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ в Перми Татьяна Букина поясняет, что целью Центробанка является таргетирование инфляции, то есть достижение инфляции определённого уровня и обеспечение ценовой стабильности. Целевой показатель установлен на уровне около 4%, потому что это умеренная инфляция, которая способствует экономическому росту. Насколько этот показатель достижим, экономист оценить затрудняется.

«В начале 2023 года Центробанк прогнозировал, что инфляция может составить 5%, а завершился год с инфляцией 7,42%. Это не потому, что эксперты ЦБ некомпетентны. Дело в том, что есть определённые сценарные условия, при соблюдении которых инфляция будет находиться на прогнозируемом уровне. Но в периоды турбулентности экономики условия могут резко измениться, и тогда прогнозы тоже приходится корректировать, что и делает регулярно ЦБ», — говорит Татьяна Букина.

Она обращает внимание, что у Центробанка есть инструмент для регулирования инфляции спроса — ключевая ставка. Однако в последние годы идёт в основном не инфляция спроса, а инфляция издержек, и её отрегулировать пока вряд ли удастся. «Эта тенденция началась в 2021 году — сначала предприятиям пришлось перестраивать логистику и другие бизнес-процессы из-за пандемии, потом из-за внешнеполитической ситуации. Инфляцию издержек никто в мире регулировать не умеет. Кроме того, могут возникнуть факторы, которых мы вообще не ожидаем, и они тоже окажут влияние на инфляцию. Поэтому с любыми прогнозами сейчас надо быть осторожнее», — полагает руководитель департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ в Перми.

По мнению Ольги Беленькой, инфляция в годовом выражении пройдёт максимум в I квартале 2024 года (8—9%) и в базовом сценарии перейдёт к замедлению, которое станет более заметно во II полугодии 2024 года, после июльской индексации тарифов. Ключевым фактором замедления она называет как раз произошедшее ранее резкое увеличение ключевой ставки. Беленькая предполагает, что такая жёсткая монетарная политика Банка России снизит темпы кредитования и будет способствовать формированию сберегательной модели поведения потребителей.

«На фоне общего замедления роста внутреннего спроса и давления возросших издержек на рентабельность предприятий должны замедлиться и спрос на труд, и темпы роста зарплат. Но даже при этом вряд ли цель ЦБ по инфляции будет достигнута к концу 2024 года. По нашей оценке, инфляция к концу 2024 года будет около 5%, а не 4—4,5%, как прогнозирует Центробанк. Однако нельзя не согласиться с ЦБ — риски отклонения от этого прогноза явно смещены вверх. В 2025 году, если новых факторов разгона инфляции не будет, Центробанк может приблизить инфляцию к цели в 4%», — рассуждает руководитель отдела макроэкономического анализа «Финам».

В «зоне риска» повышенных темпов роста цен — по-прежнему продовольственные товары и автомобили. «Выше плановой инфляции вырастут регулируемые тарифы, к тому же сотовые операторы лоббируют рост тарифов выше инфляции, ссылаясь на возросшие затраты в связи с переходом на отечественное оборудование», — добавляет Ольга Беленькая.

Инфографика: по данным Пермьстата.

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