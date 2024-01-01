В Пермском крае сошёл с рельсов вагон грузового поезда Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Краснокамске Пермского края 23 января сошёл с рельсов вагон грузового железнодорожного состава. Это произошло в районе переезда. Движение поездов на участке было приостановлено.

Причины ЧП выясняются. На месте выезжали представители правоохранительных органов, прокуратуры, следственного комитета на транспорте.

Известно, что железнодорожные пути в результате аварии не были повреждены. Движение поездов на участке удалось восстановить в течение часа после происшествия.

Ранее сообщалось, что на участках железной дороги Пермь—Чусовская и Пермь—Углеуральская в январе начнётся обкатка новых электропоездов «Финист» (ЭС104). Они являются аналогом электропоездов «Ласточка», только выполнены из отечественных комплектующих. После испытания составы направят на дополнительную настройку оборудования, после чего начнётся их регулярная эксплуатация в Прикамье. Первые рейсы могут состояться в феврале.

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