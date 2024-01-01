Екатерина Артёмова В Перми отменили итоги конкурса по выбору проектировщика развязки на Макаренко УФАС предписало снова перевести закупку на этап подачи заявок Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС рассмотрело жалобу ООО «Гео-Проект» на итоги конкурса по определению подрядчика для разработки проекта новой двухуровневой развязки на пересечении ул. Макаренко с бульваром Гагарина. По информации на сайте госзакупок, жалоба признана необоснованной. Вместе с тем, в ходе внеплановой проверки УФАС выявило в действиях КГБУ «Управление автомобильных дорого и транспорта», которое выступало заказчиком, и краевого минзакупок, проводившего конкурс, нарушения требований закона о закупках. Антимонопольное ведомство выдало КГБУ и министерству предписание, в соответствии с которым протокол подведения итогов конкурса нужно отменить и вновь перевести закупку на этап подачи заявок.

Конкурс по выбору проектировщика развязки был объявлен в начале декабря 2023 года. Победителем было признано воронежское ООО «Мостдорпроект-Плюс», предложившее выполнить работы за 55 млн руб. (начальная цена контракта составляла 95,2 млн руб.).

Однако подписание контракта с «Мостдорпроект-Плюс» было приостановлено по жалобе другого участника конкурса — санкт-петербургского ООО «Гео-Проект», которое ранее разработало проект третьего моста через Каму. Комиссия присвоила заявке «Гео-Проекта» 0 баллов. Компания посчитала, что установленный заказчиком порядок оценки не соответствует постановлению правительства РФ об оценке заявок на участие в закупке. Также заявитель указал на отсутствие требования о наличии СРО на инженерные изыскания и на отсутствие в критериях оценки требования предоставления положительного заключения в качестве подтверждения квалификации, что, по мнению заявителя, нарушает российское законодательство.

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