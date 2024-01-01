Алёна Бронникова Конкурс по разработке проекта развязки на Макаренко в Перми вызвал споры Определение победителя приостановлено по жалобе в УФАС Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

В Перми приостановлено подписание контракта с поставщиком на разработку проектной документации строительства двухуровневой транспортной развязки в Мотовилихе. Согласно опубликованным на сайте госзакупок данным, один из участников проводимого в электронной форме конкурса подал жалобу в Пермское УФАС.

Информацию о закупке разместило региональное минзакупок в начале декабря 2023 года. Заказчиком является КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края.

В техзадании указано, что поставщик до 25 марта 2025 года должен разработать проект развязки на пересечении ул. Макаренко с бульваром Гагарина. Объект протяжённостью 0,3 км будет шестиполосным, также должны быть предусмотрены два автодорожных тоннеля длиной до 100 м, велодорожки, тротуары, шумозащитные экраны и пр. Стоимость работ оценили в 95,2 млн руб.

На участие в конкурсе было подано 10 заявок. Победителем стало воронежское ООО «Мостдорпроект-Плюс», набравшее больше всего баллов по оценкам комиссии. Компания предложила цену за выполнение работ в 55 млн руб.

Один из участников ООО «Гео-Проект» из Санкт-Петербурга, разработавший проект строительства третьего моста через Каму, подал жалобу в Пермское УФАС на итоги определения поставщика. Заявитель посчитал, что установленный заказчиком порядок оценки не соответствует постановлению правительства РФ об оценке заявок на участие в закупке. Так, комиссия присвоила заявке «Гео-Проекта» 0 баллов.

«ООО имеет опыт в проведении проектных и изыскательских работ по объекту «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 «Волга"». Присвоение 0 баллов по вторым частям считаем необоснованным. Анализ рынка участников в закупках свидетельствует, что ООО «Гео-Проект» является конкурентной компанией», — сообщается в жалобе.

Ещё одним доводом стало указание на отсутствие требования о наличии СРО на инженерные изыскания, а также на отсутствие в критериях оценки требования предоставления положительного заключения в качестве подтверждения квалификации, что, по мнению заявителя, нарушает российское законодательство.

Жалобу антимонопольщики рассмотрят сегодня. Закупка приостановлена в статусе «Подписание поставщиком».

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