Алёна Бронникова Муниципалитеты Прикамья смогут сотрудничать с органами власти других стран Спикер краевого парламента Валерий Сухих анонсировал повестку заседания Законодательного собрания Пермского края Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В предстоящий четверг состоится первое пленарное заседание Заксобрания Пермского края в 2024 году. В числе наиболее важных вопросов — выплаты студентам-медикам, поддержка малого бизнеса и развитие местного самоуправления.

В декабре губернатор Дмитрий Махонин внёс на рассмотрение в краевой парламент законопроект об увеличении размера выплат студентам медицинских вузов, которые заключили целевой договор и обучаются по программе специалитета и в ординатуре. Согласно документу, студенты смогут получать 8 тыс. руб. в первый семестр обучения и 14 тыс. руб. — во второй. Для врачей, обучающихся по программам ординатуры, выплата составит 28 тыс. руб. в первый семестр и 49 тыс. руб. — во второй семестр учебного года.

«Считаю, что такое решение станет логичным и значимым шагом для политики региона в решении кадрового вопроса системы здравоохранения. Профессия врача была и остаётся значимой во все времена. Важно, чтобы это было не только на словах, но и отражалось на реальном уровне заработной платы, а также стипендиях тех, кто решил посвятить себя медицине», — прокомментировал Валерий Сухих.

Также в повестку внесён проект закона во исполнение федеральных норм. С августа прошлого года муниципалитетам предоставили право заключать соглашения с органами местного самоуправления иностранных государств по согласованию с краевым правительством и проводить мероприятия для достижения международных договорённостей.

Как отметил Валерий Сухих, международное взаимодействие на муниципальном уровне —давняя практика. Расширение полномочий покажет зрелость местного самоуправления в России и станет не только символической дружбой, но и приобретёт значение реального инструмента наращивания внешнеэкономических связей.

В числе вопросов повестки также постановление о поддержке предприятий малого бизнеса — отечественных производителей лимонадов. После принятия проекта закона инициатива будет направлена в Госдуму.

В случае принятия закона на федеральном уровне производители лимонадов и напитков, изготовленных на основе воды или минеральной воды с добавлением сахара, мёда или сахарного сиропа, смогут получить государственную финансовую поддержку. Сейчас это невозможно, поскольку этот вид товара является подакцизным.

«Поддержка субъектов малого предпринимательства для Пермского края является одним из приоритетных направлений экономической политики. На протяжении нескольких лет Прикамье максимально использует доступные инструменты, чтобы минимизировать негативные последствия санкций недружественных стран для регионального бизнеса», — подчеркнул спикер.

По традиции в начале года депутаты утверждают список поставленных на контроль вопросов. Всего в этом году обозначено около 40 региональных норм, регулирующих ключевые направления работы исполнительных органов. Так, например, предлагается утвердить законы об инвестиционной политике, бюджетном процессе, образовании и охране здоровья, поддержке социально ориентированных НКО, патриотическом воспитании. Проект постановления рассмотрят также в ближайший четверг.

Депутатам также представят доклад министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрия Белановича о реализации госпрограммы «Экология» и доклад главы краевого ЖКХ и благоустройства Артёма Балахнина о региональной программе газификации. Председатель Молодёжного парламента региона Арсений Коротовских представит итоги работы молодых парламентариев в прошлом году.





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