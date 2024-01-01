В Перми официально началась эпидемия гриппа и ОРВИ Очные занятия в школах пока не отменяются Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За неделю с 15 по 21 января в Пермском крае зарегистрировано 25 262 случая заболевания гриппа и ОРВИ, что выше показателя предыдущей недели на 12,5%. Заболеваемость превысила еженедельный пороговый уровень на 49,7%. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Перми зарегистрировано более 15 тыс. заболевших, а показатель заболеваемости среди совокупного населения превысил эпидемический порог на 74,3%. При этом активно циркулируют вирусы гриппа, а на долю детского населения в структуре заболевших приходится 40,3%. При этом отмечается, что оснований для массового приостановления учебного процесса во всех образовательных организациях Перми по состоянию на 22 января пока нет.

Как уже писал «Новый компаньон», из-за рисков дальнейшего распространения заболевания издано постановление главного государственного санитарного врача по Пермскому краю, которым вводятся дополнительные мероприятия по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ в Прикамье.

Для того чтобы не заболеть гриппом и ОРВИ, в Роспотребнадзоре советуют не переохлаждаться; избегать контактов с людьми с признаками простудных заболеваний, при посещении медицинских организаций, в местах массового скопления людей — надевать маску.

Завкафедрой эпидемиологии и гигиены ПГМУ им. Вагнера профессор Ирина Фельдблюм рассказала «Новому компаньону» об опасности доминирующего среди пациентов гриппа А (H3N2), который ещё известен как гонконгский, коклюша и двойного инфицирования гриппа и коронавируса.





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