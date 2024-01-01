Миллиардер из Перми Дмитрий Рыболовлев может продать клуб «Монако» Но решение пока не принято Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

newsko.ru

Российский бизнесмен и миллиардер Дмитрий Рыболовлев, владеющий ФК «Монако», задумался о продаже футбольного клуба. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Рыболовлева пишет издание Les Echos.

После того, как к покупке «Монако» был проявлен интерес, мажоритарный акционер клуба решился на процедуру изучения стратегических альтернатив своего участия в управлении «Монако», отметил пресс-секретарь. Эксклюзивным финансовым консультантом в этом вопросе станет банк Raine Group, который уже занимался продажей английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

При этом отмечается, что после стратегического обзора никаких гарантий относительно заключения сделки с участием клуба нет.

Напомним, компания Рыболовлева приобрела контрольный пакет акций футбольного клуба «Монако» в 2011 году. В сезоне 2016-2017 годом команда стала чемпионом Франции впервые за 17 лет.

Ранее сообщалось, что 19 января в Нью-Йорке при рассмотрении иска бывшего владельца «Уралкалия» к аукционному дому Sotheby's по обвинению в пособничестве швейцарскому арт-консультанту Иву Бувье при покупке произведений искусства Дмитрий Рыболовлев заплакал.

Это случилось, когда российский миллиардер давал показания о том, что обнаружил себя участником мошеннической игры.

Рыболовлев рассказал, что потратил на коллекцию произведений искусства мирового уровня с 2002 по 2014 год около 2 млрд долл., когда-то его состояние составляло 7 млрд.

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