Максим Артамонов В Прикамье на региональных автодорогах сняты ограничения для большегрузов Движение было ограничено в связи с непогодой Поделиться Твитнуть

Как сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю, в сняты ограничения движения для грузовых автомобилей дорогах регионального значения в Прикамье.

При этом введённые ранее ограничения продолжают действовать на дорогах федерального значения. Там действует ограниченный режим для большегрузного и общественного транспорта.

Как ранее писал «Новый компаньон» с 19 января по 21 января из-за сильных снегопадов по региональным и межмуниципальным трассам в Пермском крае было ограничено движение грузовых автомобилей.

Ограничения коснулись Восточного обхода Перми, трассы Пермь—Березники, Кунгур—Соликамск, Соликамск—Горнозаводск, Горнозаводск—граница Свердловской области, Полазна—Чусовой, Большая Соснова—Частые, Черновское—граница Удмуртской Республики.

На прошлой неделе наиболее обильные осадки выпали на юго-западе региона, а также в районе Губахи. Там выпало 30-35 мм осадков. В Перми снегопады и метель вызвали многочисленные пробки и аварии.

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