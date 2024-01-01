Максим Артамонов В ходе СВО убили военнослужащего из Прикамья Павла Пухирева Его похоронили сегодня в родной деревне Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Соликамского городского округа

Во время российской спецоперации на Украине погиб соликамец Павел Пухирев. Об этом сообщает администрация Соликамского городского округа на официальной странице в соцсети ВКонтакте.

Павел родился в Соликамске 12 декабря 1998 года. После окончания школы в пос. Чёрное учился в Соликамском политехническом техникуме. Когда он уехал в зону боевых действий СВО и при каких обстоятельствах погиб, чиновники не уточнили.

Прощание с погибшим состоялось сегодня, 20 января, в местном клубе деревни Вильва.

Администрация Соликамского городского округа выразила соболезнования семье и близким погибшего.

Напомним, 19 января в Красновишерске 19 января похоронили уроженца посёлка Вёлс Алексея Латышева, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Ему было всего 22 года.

Кроме того, ранее стало известно о гибели сразу трёх жителей Очёра — Дмитрии Артемьеве, Данииле Вшивкове и Сергее Фёдорове. Все они были участниками СВО и погибли с ноября по декабрь 2023 года. Самому молодому из них было 23 года.

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