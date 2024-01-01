Максим Артамонов В Красновишерске похоронили 22-летнего участника СВО Алексея Латышева Обстоятельства его гибели не разглашаются Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Красновишерского городского округа

В Красновишерске 19 января состоялись похороны уроженца посёлка Вёлс Алексея Латышева, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщается на официальной странице администрации Красновишерского городского округа на официальной странице в соцсети ВКонтакте.

«Невыносимо тяжёлая потеря легла на плечи родных, близких и всех, кто знал и любил надежного, верного и доброго парня. Он был исполнительным, трудолюбивым, доброжелательным человеком, всегда приходил на помощь тем, кто в ней нуждался», — сообщили в администрации.

Военнослужащему было всего 22 года. Как и где он погиб, власти не уточнили.

Администрация Красновишерска выразила соболезнования родным и близким Алексея Латышева.

Как писал «Новый компаньон», ранее стало известно о гибели сразу трёх жителей Очёра, которые участвовали в СВО, — Дмитрии Артемьеве, Данииле Вшивкове и Сергее Фёдорове. Все они погибли с ноября по декабрь 2023 года, но об этом стало известно только на этой неделе. Самому молодому из них было 23 года.

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