Максим Артамонов В пермском аэропорту 19 января был зафиксирован самый сильный ветер за последние три года Его порывы достигали 21 метр в секунду Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми 19 января был зафиксирован самый сильный ветер за последние годы — его скорость превышала 20 метров в секунду. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на ГИС-центр ПГНИПУ.

По данным синоптиков, порывы ветра до 21 м/с были зафиксированы в аэропорту «Большое Савино» — это самый сильный ветер с 1 мая 2021 года.

В территориях Прикамья самые сильные порывы ветра произошли в Верещагино — 19 м/с.

Как ранее писал «Новый компаньон» из-за погодных условий 19 января аэродром Большое Савино (Пермь) перестал принимать и отправлять самолёты.

Причиной закрытия стал сильный снегопад, который привёл к падению коэффициента сцепления на взлётно-посадочной полосе. Также в районе аэропорта наблюдается сильный боковой ветер.

До этого, 17 января, из-за непогоды самолёт приземлился в Перми только с третьей попытки — он кружил над городом целый час.

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