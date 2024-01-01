Максим Артамонов
В пермском аэропорту 19 января был зафиксирован самый сильный ветер за последние три года
Его порывы достигали 21 метр в секунду
В Перми 19 января был зафиксирован самый сильный ветер за последние годы — его скорость превышала 20 метров в секунду. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на ГИС-центр ПГНИПУ.
По данным синоптиков, порывы ветра до 21 м/с были зафиксированы в аэропорту «Большое Савино» — это самый сильный ветер с 1 мая 2021 года.
В территориях Прикамья самые сильные порывы ветра произошли в Верещагино — 19 м/с.
Как ранее писал «Новый компаньон» из-за погодных условий 19 января аэродром Большое Савино (Пермь) перестал принимать и отправлять самолёты.
Причиной закрытия стал сильный снегопад, который привёл к падению коэффициента сцепления на взлётно-посадочной полосе. Также в районе аэропорта наблюдается сильный боковой ветер.
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