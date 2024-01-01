В ходе СВО погиб сапёр из Чусового Виктор Трапезников Поделиться Твитнуть

Виктор Трапезников

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В ходе специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР погиб житель Чусового Виктор Трапезников. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава Чусовского городского округа Пермского края Сергей Белов.

Виктор родился 20 марта 1984 года. После начала СВО заключил контракт о прохождении военной службы стрелком-сапёром 1-го штурмового взвода 1-й штурмовой роты «В» войсковой части № 52892.

22 ноября 2023 года рядовой Виктор Трапезников погиб.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Вечная память и слава Трапезникову Виктору Юрьевичу», — написал градоначальник.

Похороны военнослужащего прошли 19 января.

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Ранее «Новый компаньон» писал, что 19 января в п. Пашия Горнозаводского округа похоронят Алексея Мордвинова. Он погиб в СВО 7 января. Сегодня же родные и близкие прощаются с убитым в спецоперации Максимом Сарайкиным-Банару из Березников.

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