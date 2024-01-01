Максим Артамонов В спецоперации погиб рядовой Алексей Мордвинов из Прикамья Его похоронят 19 января Поделиться Твитнуть

Фото: Вадим Лумпов

Во время российской спецоперации на территории Украины убили военнослужащего из Горнозаводска Алексей Мордвинов. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил глава Горнозаводского округа Вадим Лумпов.

Чиновник уточнил, военнослужащего, который участвовал в СВО в качестве рядового, убили 7 января этого года. Других подробностей не сообщается.

Вадим Лумпов выразил соболезнования родным и близким погибшего солдата.

Прощание с военнослужащим состоится 19 января в посёлке Пашия. На кладбище запланирован траурный митинг.

Напомним, завтра также похоронят участника СВО из другого муниципалитета Прикамья — Максима Сарайкина-Банару из Березников. Обстоятельства его гибели не разглашаются.

Кроме того, как ранее писал «Новый компаньон», 18 января в в Барде похоронили другого участника российской спецоперации на территории Украины — сержанта Ильгиза Шарипова.

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