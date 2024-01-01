Максим Артамонов В этом году на площадках PRO EXPO выставка «Арт-Пермь» не состоится Причиной стала высокая арендная плата Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба выставки «Арт-Пермь»

На официальной странице выставочного оператора PRO EXPO ВКонтакте появился план мероприятий на этот год, однако среди них не оказалось традиционных для города выставок «Арт-Пермь», «Народные промыслы» и «Антикварный салон».

Пользователи соцсетей заинтересовались, с чем это связано, и раскритиковали такое решение.

Как рассказала «Новому компаньону» пресс-секретарь PRO EXPO Анна Бугрова, в этом году изменились финансовые условия, которые касаются стоимости площадки, и они не позволяют провести «Арт-Пермь» в выставочном центре по ш. Космонавтов, 59. В то же время, сейчас идёт поиск альтернативных мест.

В пресс-службе краевого минкульта подтвердили информацию о поиске других локаций для проведении выставки.

«Совместно с дирекцией выставки «Арт-Пермь» обсуждают альтернативные варианты локаций и возможные даты проведения. Поиск решений продолжается. Мы надеемся, что удастся найти решение», — отметили в ведомстве.

«Арт-Пермь» — важное событие в художественной жизни города, которое проводится уже 25 лет. За эти годы выставка становилась одним из главных, а иногда и главным событием года в сфере изобразительного искусства.

В прошлом году проведение художественного салона оказалось под вопросом из-за того, что компания «Пермская ярмарка» уже не распоряжается комплексом по ш. Космонавтов, 59 (ТЦ «Карусель») и вынуждена оплачивать аренду площадей. В связи с этим в 2023 году в её выставочную программу внесли много изменений, вместо «Арт-Перми» в помещении выставочного комплекса состоялась выставка «Понаехали» (6+).

Напомним, в ноябре 2021 года АО «Корпорация развития Пермского края» зарегистрировало право собственности на здание ТЦ «Карусель». Таким образом, сделка по приобретению торгового центра была завершена.

КРПК приобрела торговый центр у X5 Retail Group. Вместе со зданием ТЦ «Карусель» были куплены прилегающие инженерные сети и земельный участок под центром в 40,2 тыс. кв. м.

Существующее здание ТЦ корпорация, действующая в интересах властей Прикамья, адаптировала под конгресс-холл. Кроме того, впоследствии планируется построить рядом вторую очередь экспоцентра.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.