В ходе СВО погиб житель Губахи Эдуард Багаутдинов Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В ходе специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР погиб житель города Губахи Пермского края Эдуард Багаутдинов. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Сведения о смерти военнослужащего подтвердили в военном комиссариате.

Чиновники выразили соболезнования родным и близким сержанта Багаутдинова: «Это горе, и никакими словами его не поправить. Мы скорбим вместе с вами. Вечная память!»

Церемония прощания состоится с 10:00 до 12:00 в пятницу, 19 января, в ДК «Энергетик» (Губаха, проспект Ленина, 28).

Ранее «Новый компаньон» писал, что 18 января в Пермском крае состоятся похороны пятерых военнослужащих, погибших в зоне СВО. В Краснокамске простятся с рядовыми штурмовой роты Виктором Смирновым и Евгением Пегашовым. Им было по 59 лет. В деревне Лягаево Кочёвского муниципального округа похоронят 49-летнего Михаила Перфильева. В Сиве простятся с 39-летним мобилизованным Андреем Кочиновым, а в Кудымкаре — с 37-летним мобилизованным Максимом Долдиным.

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