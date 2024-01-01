Алёна Бронникова Роспотребнадзор проверил качество воздуха в Перми после пожара на «Сибуре» Превышения допустимой концентрации загрязняющих веществ не выявлено Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» провело исследование качества атмосферного воздуха в связи с пожаром на территории АО «Сибур-Химпром». Региональное управление Роспотребнадзора поделилось результатами.

Мониторинг проводился на территории д. Устиново, в 3,6 км от предприятия, с учётом направления ветра. Учитывались показатели, поступающие в атмосферу при пожарах, а также характерные для технологического процесса предприятия. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ не были выявлены.

«В связи с поступившим сообщением о возгорании управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю организован контроль качества атмосферного воздуха на территории ближайшей жилой застройки. По результатам проведённых исследований превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха в жилой зоне д. Устиново не выявлено», — сообщили в ведомстве.

Напомним, 17 января на «Сибуре» загорелась установка производства этилена и пропилена. Возгорание началось во время выполнения заранее запланированного техобслуживания установки внешним подрядчиком. При проведении работ произошёл выход углеводородов с последующим возгоранием.

После происшествия в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что к тушению пожара было привлечено 74 человека личного состава и 23 спецмашины, в том числе 52 человека от МЧС России. Пострадавших, угрозы жизни и здоровью людей не было. Самостоятельно эвакуировались 24 человека — работники предприятия.

В управлении Роспотребнадзора сообщили, что проконтролируют ситуацию с качеством воздуха в связи с происшествием. «Новому компаньону» в пресс-службе АО «Сибур-Химпром» рассказали, что анализы, которые были взяты на границах санитарно-защитной зоны предприятия и на границе с городом, показали отсутствие превышений предельно допустимой концентрации веществ в воздухе.









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