Максим Артамонов В Перми на заводе «Сибур» произошёл пожар Загорелась установка производства этилена и пропилена Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня на территории АО «Сибур-Химпром» произошло возгорание на установке производства этилена и пропилена. Сейчас ведутся работы по ликвидации горения. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Угрозы жизни и здоровью людей нет, сотрудники предприятия, не задействованные в ликвидации происшествия, перемещены на безопасное расстояние. Специалистами аккредитованных лабораторий ведется мониторинг качества атмосферного воздуха, его результаты будут опубликованы на сайте предприятия и в официальных социальных сетях», — рассказали в компании.

В пресс-службе добавили, что информация оперативная и подлежит уточнению.

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