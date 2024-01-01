Максим Артамонов В Перми после пожара на «Сибуре» превышений ПДК вредных веществ в воздухе не обнаружено В пресс-службе компании рассказали подробности происшествия Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе АО «Сибур-Химпром» специалисты заводской и аккредитованных лабораторий сейчас проводят мониторинг качества атмосферного воздуха после возгорания на предприятии.

Анализы, которые были взяты на границах санитарнозащитной зоны предприятия и на границе с городом, показали, что превышений предельно допустимой концентрации веществ в воздухе нет.

«По результатам замеров стационарными постами концентраций, в том числе по стиролу, бензолу, оксидам азота, ксилолам — превышений не выявлено. Передвижная лаборатория отклонений по оксидам азота и оксиду углерода также не зафиксировала. Содержание метана на уровне фона», — пояснили в компании.

По предварительным данным, площадь возгорания составила несколько десятков квадратных метров.

Напомним, сегодня в 17:05 на «Сибуре» загорелась установка производства этилена и пропилена. Возгорание началось во время выполнения заранее запланированного техобслуживания установки внешним подрядчиком. При проведении работ произошёл выход углеводородов с последующим возгоранием.

После происшествия в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, к тушению пожара было привлечено 74 человека личного состава и 23 спецмашины, в том числе 52 человека от МЧС России. Пожар локализован в 19 часов 27 минут. Самостоятельно эвакуировались 24 человека — работники предприятия.

В пресс-службе предприятия пояснили, что специалисты заводской лаборатории и аккредитованных стационарных постов ведут мониторинг качества атмосферного воздуха.

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