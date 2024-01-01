Руководителей телефонного завода в Перми оставили под арестом до 19 марта Расследование уголовного дела о хищении на «Телте» бюджетных средств продолжается Поделиться Твитнуть

Завод «Телта»

Константин Долгановский

Трём бывшим топ-менеджерам ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Хамовнический суд Москвы продлил срок содержания под стражей ещё на три месяца — до 19 марта. Все трое подали апелляционные жалобы, которые будут рассмотрены Мосгорсудом. Об этом сообщает Properm.ru.

Напомним, Главное следственное управление Следственного комитета России расследует уголовное дело о хищении на «Телте» бюджетных средств, связанное с государственным оборонным заказом. В июне 2023 года трое бывших руководителей «Телты» — генеральный директор Алексей Высоков, главный бухгалтер Елена Гришина и экс-руководитель и совладелец завода Игорь Морозов — были задержаны в Москве и отправлены в СИЗО.

По данным судебных материалов, речь идёт о поставках телефонных аппаратов спецсвязи для нужд Минобороны России. В процессе расследования стало известно, что сотрудники предприятия пытались скрыть факты преступлений от следствия.

Так, после задержания руководства завода представители ОАО ПТЗ «Телта» пытались ввести в заблуждение сотрудников военного представительства Минобороны России и согласовать завышенную цену на поставляемые изделия в интересах фигурантов уголовного дела. Свидетели по делу рассказали следствию, что в калькуляции предпринимались попытки завысить стоимость комплектующих российского производства, хотя на самом деле в поставляемых аппаратах использовались китайские детали.

Как уже сообщалось ранее, также на заводе перед обыском неизвестные спрятали жёсткие диски с системой «1С Предприятие», содержащие информацию о движении денежных средств, интересующих следствие.

По данному делу уже допрошено несколько десятков свидетелей. В настоящее время следствие исследует финансово-хозяйственную деятельность ОАО ПТЗ «Телта», назначена комплексная комиссионная техническая экспертиза.

В ноябре 2023 года Минобороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с шестью исками к ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» в связи с неисполнением контрактных обязательств на сумму более 25 млн руб. Все иски уже в производстве, и первые заседания назначены на начало года.

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