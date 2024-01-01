Максим Артамонов В Пермском крае задержан подозреваемый в убийстве супругов в посёлке Октябрьский В ближайшее время ему предъявят обвинение Поделиться Твитнуть

Скриншот видео задержания/СУ СКР по Пермскому краю

Вечером 16 января следователи СУ СКР по Пермскому краю и оперативники полиции задержали подозреваемого в убийстве супругов из Октябрьского. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

В ведомстве уточнили, что в течение нескольких недель практически круглосуточно проводились следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, анализировалась информация и доказательства для установления и задержания подозреваемого.

Задержанным оказался житель Октябрьского муниципального округа 1992 г.р.

Напомним, 24 декабря прошлого года в посёлке Октябрьский были обнаружены тела супругов с травмами криминального характера. В гараже у частного дома было найдено тело мужчины — ему топором разрубили голову. Убитая женщина лежала возле бани.

В тот день у супружеской пары осталась ночевать их восьмилетняя племянница, так как родители уехали в Екатеринбург. По словам девочки, тётя вышла в огород, а затем послышался её крик, на который выбежал муж. Вскоре он тоже громко закричал. При этом убийца не тронул девочку, она всю ночь просидела в доме.

По мнению сестры убитой женщины, преступление могло произойти из финансовых соображений. Сын супружеской пары - участник СВО. Он посылал родителям деньги. Родственники убитых тоже считают, что убийство не было спонтанным.

По факту преступления следователи возбудили уголовное дело по п. «а" и "з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершённое из корыстных побуждений). При этом расследование преступления взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По версии следствия, 23 декабря прошлого года подозреваемый пришёл в дом двух супругов в Октябрьском, где причинил обоим множественные телесные повреждения, от которых они скончались на месте. О совершённом преступлении сообщили коллеги убитого мужчины, которые утром 24 декабря, как обычно, приехали к его дому, чтобы забрать его работу.

В ходе расследования изъято более 100 объектов, интересующих следствие, назначено более 25 различных судебных экспертиз — большинство из них уже проведено. В самом населённом пункте, где произошло убийство, осмотрено более 500 домов. Были допрошены и местные жители, в том числе родственники, и знакомые погибших — всего более 400 человек. Во время обыска в доме подозреваемого следователи изъяли объекты, которые свидетельствуют о его причастности к преступлению.

Сейчас следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

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