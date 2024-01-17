Максим Артамонов В Перми депутаты внесут поправки в прогнозный план приватизации В перечень планируется включить доли в двух земельных участках Поделиться Твитнуть

Пермская городская дума

Константин Долгановский

Члены комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Пермской городской думы рассмотрели вопрос о внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества города Перми на 2024-2026 годы.

Как рассказал начальник департамента имущественных отношений администрации Перим Александр Хаткевич, проектом решения предлагается дополнить прогнозный план приватизации двумя долями в праве собственности на земльные участки по адресам ул.Шпальная, 2а и 1-й Бийский пер., 3. Эти объекты не предназначены для решения вопросов местного значения. Общая площадь первого участка составляет 2912 кв м., второго — 439 кв. м. Они находятся в Свердловском и Дзержинском районах города.

«Включение указанного имущества в прогнозный план повлечёт увеличение доходов. Согласно справкам оценщиков, ориентировочно доходы составляют около 20 млн руб. Поправкой к проекту решения предлагается уточнить прогноз объёмов поступлений прогнозного плана. Дополнительные расходы не требуются», - пояснил Хаткевич.

Прогнозный план депутаты разбирали в ноябре и декабре прошлого года. Всего в перечне более 40 пунктов. Из них семь — это отдельно стоящие здания, а 39 — встроенные нежилые помещения.

По словам главы комитета Михаила Бесфамильного, 12 января от главы Перми поступило заключение департамента градостроительства и архитектуры по поводу обеспеченности города социальными объектами, а 15 января поступили три поправки к проекту решения, устраняющие замечания экспертов.

В итоге решение было поддержано и рекомендовано к рассмотрению на пленарном заседании Пермской городской думы, которое состоится 23 января.

Как писал ранее «Новый компаноьн», в 2022 году администрация Перми планировала выставить на торги помещения в здании по ул. 1905 года, 18. Общая площадь помещений на первом и втором этажах, включённая в прогнозный план 2022-2024 годов, составляла 402,7 кв. м. На то, что объект нуждается в реставрации, указывала прокуратура Мотовилихинского района ещё в 2021 году.

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