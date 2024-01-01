Алёна Бронникова В Перми 13 января умер официальный представитель Дома Дягилевых Дмитрий Тиунов переехал в Прикамье из Москвы несколько лет назад Поделиться Твитнуть

Фото со страницы Дмитрия Тиунова "ВКонтакте"

В Перми скончался официальный представитель Дома Дягилевых Дмитрий Тиунов. Об этом сообщили его близкие в соцсетях.

Согласно опубликованной информации, он умер 13 января. Причины не разглашаются.

Журналист и продюсер Дмитрий Тиунов работал на федеральных каналах. Несколько лет назад он переехал в Пермь из Москвы. Здесь совместно с представителями семьи Сергея Дягилева он основал компанию ООО «Бикбардинский винокуренный завод», а также зарегистрировал права на использование торговой марки «Дягилев» и Diaghilev. Под этой маркой его торговый дом производит одежду.

Напомним, несколько дней назад стало известно о смерти пермской журналистки Марины Шиловой. Она скончалась 12 января от инсульта. В разные годы она сотрудничала с газетами: «Окно», «Местное время», «Времечко», «Деловой интерес», информационным агентством «Ура.ру». С 2020 года была шеф-редактором газеты «Деловой интерес».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.