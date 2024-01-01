Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми скончалась журналистка Марина Шилова Поделиться Твитнуть

Фото: Страница Марины Шиловой во ВК

Информацию об этом её дочь Юлия опубликовала на странице Марины ВКонтакте: «Сегодня в 19:30 скончалась в реанимации МСЧ-11 Шилова Марина Николаевна». Причина смерти – инсульт.

Как свыкнуться с этой мыслью? Как осознать и поверить, что жизнь покинула человека, который был воплощением жизненной силы, витальности, оптимизма? Всегда казалось, что грустные и даже трагические обстоятельства жизни не имеют над ней силы. Марина преодолевала всё – без драмы, играючи, заражая силой лёгкого преодоления препятствий всех, кто был с ней рядом.

Так было всегда, с самого первого дня нашего знакомства – 1 сентября 1979 года, первый день на первом курсе. Марина жила в самом дальнем глухом углу Шпального посёлка, в доме без удобств, в большой семье с родителями, бабушкой и сёстрами. Мы постоянно там собирались – человек пять-шесть, а то и десять и больше. Именно там мы готовились к сессии, параллельно загорая на берегу Мулянки. Почему-то все проблемы – от несданного зачёта до несчастной любви – становились не такими уж проблемными в этом бесконечно гостеприимном доме.

Марина была очень творческой натурой. Писала стихи. После университета она ушла в журналистику. Работая в легендарном «Местном времени», стала мастером житейской истории – ныне почти вымершего, но некогда чрезвычайно популярного жанра. Писать она могла обо всём, потому что легко находила общий язык и с политиками, и с руководителями предприятий.

А жизнь словно проверяла её на прочность. Несправедливо рано ушла её мама. В самом начале пандемии ковид унёс её дочь Анастасию Петрову, и Марина взяла на себя заботу о внуках – сыновьях Насти. Она продолжала жить ради них, ради Насти, издала сборник её стихов, устроила вечер памяти.

У Марины Шиловой остались муж, дочь Юлия и внуки.

Дата и место прощания станут известны позже.

Казалось, она будет всегда.

И она будет всегда. Всегда с нами – коллега и подруга.

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