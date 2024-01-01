Максим Артамонов Новым руководителем центра организации закупок Пермского края стала Вера Ануфриева Она пришла в ведомство из краевого минтарифов Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Министерства закупок Пермского края

С 16 января директором государственного казенного учреждения Пермского края «Центр организации закупок» (ГКУ «ЦОК») назначена Вера Ануфриева. Об этом сообщили в пресс-службе министерства закупок Прикамья.

Ранее Вера Ануфриева исполняла обязанности министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края. Она занимала должность замминистра, начальника управления топливно-энергетического комплекса министерства.

Вакансия директора ЦОК стала свободной после того, как Алексей Казаченко, возглавлявший ведомство с 2019 года, перешёл на должность главы Березников.

Как писал «Новый компаньон», с 4 мая 2023 года в связи с истечением срока действия служебного контракта Вера Ануфриева была освобождена от должности заместителя министра, начальника управления топливно-энергетического комплекса Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края Вера Ануфриева.

Такое решение было принято на основании представления вице-премьера регионального правительства Андрея Кокорева.

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