Максим Артамонов В начале мая минтарифов Пермского края покинет Вера Ануфриева Срок её контракта истекает на этой неделе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 4 мая в связи с истечением срока действия служебного контракта освобождена от должности заместитель министра, начальник управления топливно-энергетического комплекса Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края Вера Ануфриева. Об этом сообщает telegram-канал «Реальная Пермь».

Такое решение было принято на основании представления вице-премьера регионального правительства Андрея Кокорева.

В пресс-службе ведомства «Новому компаньону» подтвердили эту информацию. Обязанности Ануфриевой будет временно исполнять глава министерства Мария Козлова. На вопрос о том, как долго в ведомстве не будет постоянного заместителя, в пресс-службе пояснили, что «такой инфорации пока нет».

Напомним, в начале ноября прошлого года краевое минтарифов возглавила Мария Козлова, которая до этого работала первым заместителем министра ЖКХ и благоустройства Пермского края.

Ранее, с июня того же года до ноября, должность руководителя минтарифов в статусе и.о. занимал Андрей Кокорев. Прежним главой ведомства была Вера Ануфриева, которая ушла в декрет.

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