Алёна Бронникова В Прикамье за неделю количество больных гриппом и ОРВИ выросло на 50% Эпидемический порог превышен у взрослого населения Поделиться Твитнуть

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Согласно результатам мониторинга заболеваемости в Пермском крае, с 8 по 14 января в регионе зарегистрировано 22 429 случаев гриппа и ОРВИ. Это на 49,5% выше показателей предыдущей недели. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают, что среди взрослого населения эпидемический порог превышен. Лабораторное исследование показало, что в основном у пациентов выявляют вирусы негриппозной этиологии. К ним относятся вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы и вирусы гриппа А.

Для профилактики гриппа и ОРВИ ведомство рекомендует не допускать переохлаждения, дома или на работе нужно регулярно проветривать помещение, в местах массового скопления людей надевать маску, избегать контактов с людьми, у которых имеются признаки простудных заболеваний. Во время кашля или чихания необходимо прикрывать нос и рот одноразовой салфеткой, часто и тщательно мыть руки или использовать санитайзеры. Так как микробы распространяются через слизистые оболочки органов дыхания и зрения, не стоит прикасаться к глазам, носу или рту. В случае возникновения симптомов заболевания обязательно обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

Ранее сообщалось, что за время новогодних каникул с 1 по 7 января в Прикамье снизилось число заражений коронавирусом, а также ОРВИ и гриппа. Специалисты связывают это с низкой посещаемостью медицинских учреждений в праздничные дни.

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