В Пермском крае зафиксированы первые случаи заболевания гриппом В Эпидемический порог по ОРВИ среди взрослого населения превышен Поделиться Твитнуть

Согласно отчёту регионального управления Роспотребнадзора, с 1 по 7 января 2024 года число зарегистрированных случаев ОРВИ в Пермском крае составило 11 780, что на 34,8% ниже, чем на предыдущей неделе. Тем не менее, эпидемический порог среди взрослого населения всё ещё превышен. Снижение заболеваемости преимущественно связано с низкой посещаемостью медицинских учреждений в праздничные дни.

Исследования лабораторий показали, что среди больных ОРВИ циркулируют возбудители негриппозной этиологии, такие как вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, вирусы гриппа А, а также наблюдаются единичные случаи заражения гриппом В (ранее в этом сезоне они не выявлялись).

Для профилактики гриппа и ОРВИ санитарные врачи рекомендуют принимать следующие меры: использовать маску в местах скопления людей, регулярно и тщательно мыть руки, избегать переохлаждения, проветривать помещение, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки простуды, при кашле или чихании прикрывать нос и рот одноразовой салфеткой, не прикасаться к глазам, носу и рту, поскольку микробы распространяются через слизистые оболочки дыхательных и зрительных органов. В случае заболевания необходимо обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

Ранее сообщалось, что за неделю с 1 по 7 января в Прикамье снизилось число заражений коронавирусом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.