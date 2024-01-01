За первую неделю 2024 года в Прикамье резко снизилось число заражений COVID-19 Специалисты связывают это с каникулами Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошедшую неделю, с 1 по 7 января 2024 года, в Пермском крае выявлено 315 случаев заболевания COVID-19 (или 12,1 на 100 тыс. населения). В Перми зарегистрирован 141 случай (45% от общего числа заражений). В 100% случаев идентифицируется вариант вируса «омикрон». Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Напомним, согласно данным федерального штаба по коронавирусу, с 25 по 31 декабря 2023 года в Пермском крае было выявлено 918 случаев заболевания COVID-19, а неделей ранее — 1595 случаев.

Специалисты считают, что резкое снижение заболеваемости связано с периодом каникул: количество заражений уменьшилось из-за разобщения коллективов, кроме того, заболевшие в лёгкой форме, скорее всего, обратятся за медпомощью в первые рабочие дни года для получения больничного листа.

Тем временем, в мире в последние недели зафиксирован значительный рост заболеваемости коронавирусом. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус даже призвал всех снова надеть маски и сделать прививку от COVID-19. В конце декабря 2023 года ВОЗ сообщила, что число случаев заболевания COVID-19 в мире увеличилось за неполный месяц на 52%.

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