Заболеваемость COVID-19 снизилась в Прикамье на 40% За последнюю неделю года от коронавируса скончались четыре человека Поделиться Твитнуть

С 25 по 31 декабря 2023 года в Пермском крае было выявлено 918 случаев заболевания COVID-19. Были госпитализированы 154 человека, выздоровели 1665 пациентов, четверо скончались. Об этом сообщили в федеральном штабе по коронавирусу.

Неделей ранее в Прикамье было диагностировано 1595 случаев заболевания. Снижение составило более 40%.

В России в целом показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения достиг 37,68 (-28,6% по сравнению с предыдущей неделей). Увеличение заболеваемости отмечено только в шести субъектах РФ. Количество госпитализаций уменьшилось в сравнении с предшествующей неделей на 22,4%. Умерло 206 россиян.

Несмотря на позитивную динамику, в штабе сообщили, что минздрав России продлил временный порядок работы медучреждений в целях профилактики COVID-19 ещё на год — до 1 января 2025 года (соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации).

Согласно приказу о временном порядке организации работы медучреждений, продолжат свою работу амбулаторные центры диагностики и лечения коронавируса, Федеральный дистанционный консультативный центр анестезиологии-реаниматологии по вопросам COVID-19, а также горячая линия о вакцинации. Кроме того, приказ разрешает перепрофилировать медучреждения неинфекционного профиля под оказание помощи пациентам с коронавирусом.

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