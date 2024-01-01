Екатерина Артёмова В Перми откроется первый магазин кроссовок сети SuperStep Отдел расположится в ТРК «Семья» Поделиться Твитнуть

Фото: сайт SuperStep

В пермском ТРК «Семья» откроется магазин сети SuperStep. Как сообщает администрация торгового комплекса, новый отдел разместится на втором этаже первой очереди «Семьи», на месте прекратившего работу магазина Pro Sport. Открытие запланировано на конец I квартала 2024 года.

В магазинах SuperStep представлен широкий ассортимент кроссовок ведущих мировых марок — Adidas, Converse, Diadora, Lacoste, New Balance, Puma, Reebok, Vans и других, а также одежда и аксессуары. В общей сложности сеть насчитывает более 45 точек по всей стране. В Перми магазин SuperStep открывается впервые.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в январе в Перми откроется первый в городе офлайн-магазин спортивной одежды и обуви под брендом Lamoda Sport.

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