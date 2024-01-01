Екатерина Артёмова Первичное жильё в Перми за месяц подорожало на 6,5% Это самый высокий показатель роста цен среди крупных городов РФ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Цены на первичную недвижимость в Перми в январе выросли на 6,5% относительно декабря 2023 года. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Циан. Аналитики», на 1 декабря средняя стоимость предложения в новостройке составляла 121,7 тыс. руб. за кв. м, на 1 января — 129,6 тыс. руб. за кв. м. Отмечается, что в Перми произошёл самый резкий рост цен на «первичку» за месяц по сравнению с другими крупными городами РФ.

Если смотреть динамику за год, то по сравнению с январём 2023-го стоимость новостроек в краевой столице увеличилась на 19,1%. В январе прошлого года первичное жильё в Перми в среднем стоило 108,8 тыс. руб. за кв. м.

Ранее эксперты по недвижимости подсчитали, что квартира в новостройке в Перми сейчас в среднем стоит 6,28 млн руб., доходность от её сдачи в аренду составляет 5,4%, а срок окупаемости — 18,5 года.

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