Екатерина Артёмова Пермь заняла 15-е место по доходности и окупаемости квартир среди городов РФ Быстрее в столице Прикамья окупаются квартиры на вторичном рынке Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Федеральный портал «Мир квартир» составил рейтинг городов РФ по доходности и окупаемости квартир. Пермь заняла в рейтинге 15-е место.

По данным портала, квартира в новостройке в Перми в среднем стоит 6,28 млн руб., на вторичном рынке — 5,18 млн руб. Средняя ставка аренды квартиры в краевой столице составляет 28,3 тыс. руб. в месяц. Исходя из этих показателей, доходность от сдачи новой квартиры составляет 5,4%, а срок окупаемости — 18,5 года. Квартира на вторичном рынке может дать 6,6% доходности и окупится за 15,2 года.

Первую строчку рейтинга занял Магнитогорск, где новые квартиры приносят 7,5% доходности, «вторичка» — 6,4%, а окупаются они за 13,4 года и 15,5 года соответственно. На последнем месте оказался Новокузнецк. Там доходность квартиры в новостройке составляет 3%, на вторичном рынке — 5,6%, а на то, чтобы окупить их уйдёт в среднем 20,8 года и за 17,9 года соответственно.

Подсчёты проводились по средней квартире в каждом из российских городов с населением более 300 тыс. человек. Аналитики исключили элитный сегмент, а средние показатели цен и арендных ставок взяли из собственных данных портала. При расчёте не учитывались ипотека, с помощью которой может приобретаться квартира, а также расходы арендодателя на ремонт, покупку мебели и бытовой техники, продвижение объекта на рынке аренды, налоги и прочее.

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