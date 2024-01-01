Алёна Бронникова Минимущества Прикамья выдало разрешение на реконструкцию здания по Уральской, 110 Завершить работы планируется в 2025 году Поделиться Твитнуть

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края 26 декабря выдало разрешение на реконструкцию здания по ул. Уральской, 110 в Перми для размещения в нём общеобразовательной организации. Информация внесена в реестр разрешений на строительство, выданных за четвёртый квартал 2023 года.

В историческом здании швейцарского архитектора Ханнеса Мейера по ул. Уральской, 110 (рядом с цирком) ранее находилось общежитие. После признания объекта аварийным было решено его расселить. Затем администрация Перми заключила контракт с ООО «ЖБК-Строй» на реконструкцию для размещения в здании школы № 146. Завершить работы планируется к концу 2025 года.

Стоимость заключённого контракта сначала составляла 645,6 млн руб. Однако в августе 2023 года выяснилось, что цена стройки увеличилась почти в два раза. Власти объяснили это «выявленными при разработке проектной документации по объекту обстоятельствами». Дополнительные 249,9 млн руб. выделят из бюджета Перми, ещё 304,5 млн — из краевого. В декабре проект успешно прошёл историко-культурную и государственную экспертизу.

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