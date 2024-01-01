Синоптики рассказали, какая будет погода в Перми в выходные Погода в Перми в выходные будет снежной Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Погода в Перми в выходные 13 и 14 января, по прогнозам синоптиков, будет морозной и снежной. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Погода».

В частности, 13 января температура воздуха опустится до -25 градусов утром и днём и до -29 ночью. Влажность воздуха будет на уровне 78%. 14 января днем потеплеет до -16…-20 градусов. К ночи столбики термометров будут держаться на уровне -15…-17 градусов. Также в воскресенье возможен небольшой снег. Влажность воздуха составит 70-79%, отмечают в гидрометцентре.

Кроме этого, синоптики сообщают, что погода в Перми в выходные будет ветреная. Направление ветра будет юго-западным, до 2 метров в секунду.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что холодный период с температурой ниже климатической нормы на 7-12 градусов продержится в регионе до 15 января включительно. Лишь со вторника, 16 января, ожидается существенное потепление.

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