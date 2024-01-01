Синоптики рассказали, когда в Пермском крае закончатся морозы Существенного потепления стоит ждать только через неделю Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прогнозы метеорологов указывают на продолжение холодной погоды в Пермском крае с температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы до 15 января. Лишь со вторника, 16 января, ожидается существенное потепление. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

В ближайшие шесть дней не ожидается сильных морозов до -40˚, но температура -30˚ и ниже будет ежедневно наблюдаться в разных районах края, особенно на севере и востоке. Самыми холодными ночами будут ночи на 11 и 14 января, когда в Перми также возможно достижение отметки -30˚. Потепление придёт только когда арктические воздушные массы будут вытеснены в Сибирь и на север европейской территории России.

Метеорологи отмечают, что за первую половину текущего января не будет ни одного дня с температурой выше климатической нормы. Как пишет «Рифей», последний раз такие стойкие морозы в этот период были в 1997 году, а до этого — в 1987-м, но в обоих случаях значительное потепление наступило во второй половине месяца. Предположительно, сценарий повторится и нынче.

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