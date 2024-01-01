Максим Артамонов В Перми крайком КПРФ опубликовал заявление по ситуации с опальным депутатом Сергеем Медведевым В публикации ни разу не названо имя парламентария, но его поступок осуждается Поделиться Твитнуть

Сергей Медведев

v-kurse.ru

Пермский краевой комитет на фоне попытки исключить из партии депутата Пермской городской думы Сергея Медведева опубликовал на своём сайте официальное заявление. Оно посвящено позиции партии по поводу происходящих в стране событий, связанных со специальной военной операцией, и призыву сплотиться для защиты России от НАТО. При этом в нём нет ни слова об опальном депутате.

Ранее «Новый компаньон» обратился за оперативным комментарием по ситуации с Сергеем Медведевым к руководителю крайкома Ксении Айтаковой. Она не ответила на заданные вопросы, но сказала, что 12 января на сайте регионального отделения партии и в её telegram-канале будет опубликовано соответствующее заявление.

После того как было опубликовано это заявление (днём 13 января), мы обратились к секретарю по информационным технологиям Пермского краевого комитета КПРФ Николаю Богатырёву.

«Некоторые СМИ выдавали позицию Сергея Медведева за позицию партии, поэтому акцент был сделан на том, чтобы напомнить позицию КПРФ по данному вопросу», — сказал он.

На вопрос о том, почему в заявлении крайкома нет ни слова о Сергее Медведеве, он пояснил:

«Что касается неисполнения принятых решений, есть предпоследний абзац: «Сегодня каждый коммунист несёт персональную ответственность за исполнение принятых руководящими органами партии решений и донесения программы партии до граждан нашей страны».

Напомним, 11 января Пермская городская дума направила официальные обращения в партию КПРФ, а также в правоохранительные органы Прикамья с просьбой дать политическую и правовую оценку записи Медведева, которую он опубликовал в своём аккаунте ВКонтакте.

В посте Медведев рассказал, что не празднует Новый год из-за боевых действий на Украине, которые идут в рамках специальной военной операции, и призвал к прекращению СВО.

Вечером 11 января депутата вызвали в крайком КПРФ на «проработку». Там были руководитель Пермского краевого отделения КПРФ Ксения Айтакова, а также руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Пермского края Анна Баранова и депутат Пермской городской думы Илья Власов. Они заставляли Медведева написать заявление о выходе и сложении полномочий. Он сказал, что сделает это только в том случае, если будет соблюдена процедура исключения.

Согласно Уставу КПРФ, решение об исключении из партии принимается органом структурного подразделения КПРФ (общим собранием первичного партийного отделения, бюро комитета местного или регионального отделения КПРФ), в котором член КПРФ состоит на учёте.

По словам депутата, Ксения Айтакова утверждала, что если он не подпишет заявление, то эта ситуация негативно скажется на КПРФ. В итоге в срочном порядке было организовано собрание, но к тому времени Сергей Медведев уже ушёл.

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