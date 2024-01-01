Алёна Бронникова Коммерческий директор «Комсомольской правды» в Перми умерла от продолжительной болезни Татьяне Коробицыной было 56 лет Поделиться Твитнуть

В Перми 9 января скончалась коммерческий директор пермского филиала «Комсомольской правды» Татьяна Коробицына. Как сообщает издание, ей было всего 56 лет. Она долгое время боролась с раком и умерла после продолжительной болезни.

«Конечно, мы знали, что Татьяна Викторовна сражается с неизлечимым и страшным недугом. Но всё равно надеялись. Всё равно верили, что она справится. Победит. Выиграет эту схватку за жизнь. Увы, рак оказался сильнее нашей Танечки», — пишет «КП-Пермь».

Коллеги говорят о ней как о харизматичном, ярком человеке, мудром наставнике и грамотном руководителе. Они также отмечают, что женщина до последнего оставалась с «Комсомолкой», где проработала много лет, отвечала на рабочие звонки, решала срочные задачи, и даже в последние дни своей жизни, находясь в больнице, старалась подбодрить близких.

Редакция «Нового компаньона» выражает соболезнования родным и близким Татьяны Коробицыной.

Напомним, несколько дней назад скончался пермский журналист Алексей Клочихин. Он найден мёртвым в общежитии в ночь на 8 января. Вероятной причиной смерти стал инфаркт. В разные годы журналист сотрудничал с изданиями «Пермские новости», «Звезда», «Капитал Weekly», «Новый компаньон». Похороны Алексея Клочихина состоялись 10 января.





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