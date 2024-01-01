В Перми скончался журналист краевых изданий Алексей Клочихин Похороны пройдут 10 января Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В Перми скончался журналист печатных региональных изданий Алексей Клочихин. Он найден мёртвым в общежитии в ночь на 8 января, рассказали коллеги Алексея со ссылкой на родственников. Вероятной причиной смерти называется инфаркт.

Алексей Клочихин в разные годы сотрудничал с изданиями «Пермские новости», «Звезда», «Капитал Weekly», «Новый компаньон».

Похороны журналиста состоятся 10 января. Прощание пройдёт в храме во имя святого апостола Андрея Первозванного по адресу: Пермь, ул. Старцева, 140а с 11:30.

Редакция «Нового компаньона» выражает соболезнования родным и близким Алексея Клочихина.

Напомним, несколько дней назад скончался другой пермский журналист — Юрий Токранов. 4 января Юрий почувствовал себя плохо, осмотревший его врач вызвал реанимацию, но бригада медиков спасти пациента не смогла. Предположительно причиной смерти журналиста стал инсульт. Похороны Юрия Токранова состоялись 8 января.

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