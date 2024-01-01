Журналист Юрий Токранов скоропостижно скончался в Перми Похороны состоятся 8 января Поделиться Твитнуть

Юрий Токранов

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В Перми на 62-ом году жизни скончался журналист газеты «Звезда», писатель детских книг, поэт Юрий Токранов. Об этом сообщили в издании.

Юрий родился в Перми. В 1984 году окончил геологический факультет ПГУ, несколько лет работал по специальности, но потом сменил род деятельности, и большую часть жизни посвятил журналистике.

Ещё в студенческие годы он издавал газету «Недра», а затем работал в изданиях «Молодая гвардия», «Московский комсомолец», «Аргументы и факты», «Краснокамская звезда», «Звезда», а также в интернет-СМИ.

Кроме того, Юрий Токранов был автором детских стихов и рассказов, издавал сборники своих произведений. Одной из последних его книг стал сборник детских стихов «БеБеБе».

Как сообщает perm.aif.ru, 4 января Юрий почувствовал себя плохо, осмотревший его врач вызвал реанимацию, но бригада медиков спасти пациента не смогла. Предположительно причиной смерти журналиста стал инсульт.

Церемония прощания с журналистом и поэтом Юрием Токрановым пройдёт 8 января в 15.00 в малом зале по ул. Старцева, 61.

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