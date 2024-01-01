В Пулково перед самолётом, готовящимся вылететь в Пермь, выскочил микроавтобус
Столкновения удалось избежать
В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково водитель микроавтобуса подрезал самолёт авиакомпании «Победа». Боинг 737-800 вылетал в Пермь. Об инциденте сообщил telegram-канал SHOT.
Борт уже отъехал от стоянки и направлялся в сторону взлётной полосы, как вдруг перед ним на рулёжной дорожке оказался автомобиль. Экипаж самолёта был вынужден резко затормозить.
Инцидент не помешал рейсу вылететь в пункт назначения. А вот водителя микроавтобуса задержали. Сейчас шофёр объясняет, почему грубо нарушил правила и чуть не устроил аварию с лайнером.
Ранее сообщалось, что на аэродроме Нарьян-Мара самолёт Як-42, который выполнял рейс в Пермь, прервал взлёт из-за технического сбоя. Происшествие случилось 10 января. В самолёте сработала сигнализации помпажа среднего двигателя (без изменения параметров). Як был вынужден вернуться на стоянку.
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