Максим Артамонов Самолёт из Нарьян-Мара до Перми не смог вылететь из-за технического сбоя Пилоты воздушного судна прервали полёт и вернулись на стоянку Поделиться Твитнуть

Фото: Wikipedia

На аэродроме Нарьян-Мара самолёт Як-42, который должен был вылететь в Пермь, прервал взлёт из-за технического сбоя. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на telegram-канал Aviaincident.

Происшествие случилось 10 января в 16:04 по московскому времени.

Как уточняется, взлёт был отменён из-за сработавшей сигнализации помпажа среднего двигателя (без изменения параметров). При этом взлётно-посадочная полоса не была заблокирована, а сам аэродром продолжал работу в штатном режиме.

В итоге самолёт был вынужден вернуться на стоянку.

Як-42 — это среднемагистральный трёхдвигательный пассажирский самолёт 2-го класса, разработанный ОКБ им. Яковлева в СССР в середине 1970-х. Он пришёл на смену технически устаревшему Ту-134.

Напомним, ранее, 3 января, в Перми произошёл другой инцидент с самолётом. Пред взлётом рейса № 6018 в Минеральные Воды у воздушного судна возникли проблемы с бортовым компьютером. В связи с этим вылет был задержан.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.