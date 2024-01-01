Перед вылетом из Перми в Минводы в самолёте возникли проблемы с бортовым компьютером Рейс пришлось отложить Поделиться Твитнуть

В Перми перед взлётом рейса № 6018 в Минеральные Воды в самолёте возникли проблемы с бортовым компьютером. В связи с этим вылет рейса был задержан. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Происшествие зафиксировано 3 января в 12:18 мск.

На предварительном старте экипаж самолёта Sukhoi Superjet RRJ 95 авиакомпании «Азимут» перед вылетом из аэропорта Большое Савино запросил разрешение зарулить обратно на стоянку. Причина — необходимость обесточить и перезагрузить бортовой компьютер.

Ранее «Новый компаньон» писал о происшествии с самолётом Boing-737 авиакомпании «Победа», который вылетал из Москвы в Пермь 3 января. У лайнера возникли проблемы с сигнализацией дверей, и командир воздушного судна принял решение вернуться на стоянку. Отставание от расписания в итоге составило более двух часов.

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